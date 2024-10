Green Card: cómo registrarte exitosamente a la Lotería de Visas 2026

La Lotería de Visas 2026, también conocida como el Programa de Visas de Diversidad (DV por sus siglas en inglés), ofrece 55,000 visas a ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos. Si siempre soñaste con vivir en dicho país, este sorteo puede ser tu oportunidad.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Para poder inscribirte, lo primero que necesitas es cumplir con dos requisitos básicos: ser nativo de un país que califique para el programa y tener al menos educación secundaria completa o experiencia laboral en los últimos cinco años en un trabajo que requiera capacitación. Si tu país no está en la lista, podrías aplicar a través del país de nacimiento de tu cónyuge o, en algunos casos, de tus padres.

Las inscripciones se abrirán desde el 2 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2024. Es fundamental que te inscribas en este periodo, ya que fuera de estas fechas no se aceptarán solicitudes.

PASOS PARA INSCRIBIRTE CORRECTAMENTE

El proceso de inscripción es completamente en línea y se realiza a través del formulario DS-5501 en el sitio web oficial del Departamento de Estado. Lo mejor de todo es que participar es gratuito, así que ten cuidado con posibles fraudes que te pidan dinero por la inscripción.

Asegúrate de subir una fotografía reciente que cumpla con todos los requisitos del programa y, al finalizar, no olvides guardar el número de confirmación que recibes, ya que lo necesitarás para verificar si has sido seleccionado en mayo de 2025. ¡Mucha suerte en el sorteo y no pierdas esta oportunidad para conseguir la ansiada 'Green Card'!