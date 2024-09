Trump descarta postular en 2028 si pierde las elecciones de EE.UU. en noviembre: “eso será todo”

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, reveló que no planea volver a postular en la contienda electoral del 2028 si pierde en los comicios de noviembre.

“No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto”, respondió al programa Full Measure.

El expresidente de 78 años se mostró optimista ante las siguientes elecciones y señala que espera tener “éxito” en las urnas el siguiente 5 de noviembre.

ELON MUSK

Adicionalmente, deslizó la posibilidad de incluir en su hipotético gabinete como jefe de Estado al empresario tecnológico Elon Musk o al excandidato independiente Robert F. Kennedy Jr.

El magnate hizo mención del “poderoso” apoyo que viene recibiendo por parte de Musk y sostuvo que él podría ser una figura clave para ayudar a controlar el despilfarro gubernamental, destacando que “él es muy bueno recortando gastos”.

"Él siente que estas son las elecciones más importantes que hemos tenido. Y como sabes, probablemente tenga un par de cosas más que hacer. Pero parece que podría estar dispuesto a involucrarse", sostuvo Trump.

(Con información de AFP y DW)