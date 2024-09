The Jackson 5: Tito, hermano de Michael Jackson, fallece a los 70 años

El mundo de la música llora la partida de Tito Jackson, hermano del legendario Michael Jackson y miembro original de The Jackson 5, quien falleció a los 70 años. Según informaron sus hijos Taj, Taryll y TJ a través de redes sociales, Tito murió de un supuesto infarto mientras conducía desde Nuevo México a su casa en Oklahoma. La noticia conmocionó a la familia y a los fans de todo el mundo, quienes recuerdan a Tito como un artista influyente y querido.

TITO JACKSON: DE THE JACKSON 5 AL SALÓN DE LA FAMA

Tito Jackson fue una figura clave en el éxito de The Jackson 5, el grupo familiar que conquistó al mundo desde finales de los años 60 con hits como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There". Junto a sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, Tito llevó el sonido Motown a la cima de las listas y a los corazones de millones de fans. En 1997, la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, reconociendo su impacto duradero en la historia de la música.

Además de su trabajo con The Jackson 5, Tito desarrolló una carrera en solitario, explorando el blues y el funk. En 2016, se convirtió en el último de los hermanos Jackson en lograr un éxito en Billboard con su sencillo "Get It Baby". Hasta sus últimos días, Tito continuó actuando y compartiendo su pasión por la música, haciendo giras por Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

Foto: Instagram.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Los hijos de Tito Jackson, quienes forman la banda 3T, expresaron su dolor en un emotivo mensaje: "Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar". Su legado no solo se define por su música, sino también por su espíritu generoso y su amor por la familia. Tito fue más que un guitarrista y cantante; fue un pilar de una de las familias más influyentes en la historia del pop.