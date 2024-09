Piqué vuelve a desatar polémica con ácida frase sobre el trabajo futbolístico

Gerard Piqué ha capturado una vez más la atención de todos al expresar su descontento con la rutina diaria de un futbolista profesional, calificándola como un auténtico "coñazo", es decir, algo molesto, en una charla con el famoso streamer Ibai Llanos. Sus palabras no tardaron en despertar una ola de reacciones en las redes sociales, donde muchos cuestionaron su percepción de lo que significa el sacrificio laboral. “Ir cada día a las 9 a entrenar y ensayar la táctica es un coñazo”, dijo Piqué, generando tanto apoyo como crítica entre los internautas.

REACCIONES Y CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Los comentarios de Piqué desataron una variedad de comentarios en plataformas como X (antes Twitter), donde los usuarios expresaron su desacuerdo y sorpresa ante la visión del jugador. Algunos destacaron la desconexión del futbolista con la realidad laboral de muchos trabajadores, como un internauta que destacó: “El albañil que se levanta a las 4 de la mañana para ganar el sueldo mínimo viendo como Piqué se queja por la rutina del futbolista”. Estas declaraciones no solo se viralizaron, sino que también fueron objeto de memes y discusiones acaloradas en línea.

Pese a las críticas, Piqué no es ajeno a las controversias y ha sido conocido por su franqueza al hablar de su carrera y su vida más allá del fútbol. Además de sus comentarios sobre la rutina diaria, Piqué destacó momentos en los que realmente no deseaba jugar al fútbol, a pesar de sus 20 años de carrera profesional. “Cuando no te apetece es un drama, dices ‘ahora tengo que ponerme a jugar al fútbol por la mañana... No mola”, comentó, agregando más leña al fuego de la controversia que lo rodea.

Piqué, como atleta de élite y empresario, amasa una fortuna personal estimada en 80 millones de euros, de los que 45 millones están invertidos en inmuebles. Cabe destacar que como futbolista profesional jugó 14 temporadas completas con Barcelona, equipo con el que ganó todo. A nivel de la selección española, se consagró en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Eurocopa 2012.