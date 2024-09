Fernando del Rincón pone ‘contra la pared’ a fiscal chavista: “lo que usted hace es un atropello”

El conductor de televisión Fernando del Rincón entrevistó al fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, y no se guardó nada. El intercambio se viralizó en redes y se volvió tendencia, el video alcanzó 131,5 mil reproducciones, 9 mil ‘me gusta’ y 3 mil retuits.

“Edmundo González publica esa página web donde aparecen actas que dice usted son apócrifas”, empezó el conductor, “yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada”, puntualizó.

Más adelante, exigió al fiscal chavista que muestre con pruebas que las actas no son verdaderas: “Me encantaría que, como Ministerio Público y que tan puntual dice ser, pudiera presentar una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro, y otra de las actas de la oposición para que nos diga, con pelos y señales, dónde están las falsificaciones. Lo cierto es que las actas del oficialismo, del CNE y lo que se llevó el Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas, hasta el día de hoy no han aparecido”, enfatizó Del Rincón.

“Cuando ustedes muestren actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad, y perdóneme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia, tiene que haber sustento el cual hoy no existe, más que el dicho de Tarek William Saab. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello”, señaló el conductor, sin 'pelos en la lengua'.

SIN PRUEBAS

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que la oposición venezolana falsificó las actas que se encuentran en la página web ResultadosConVzla.com y que no se entregaron las actas en su poder al supuesto peritaje realizado por el Tribunal Supremo de Justicia, a fin de convalidar los resultados.

“Aparecen actas de gente que no votó, actas de gente fallecida votando, actas de personas que votaron por un candidato y aparece por otro. Lo más insólito es que mucha gente se metió al QR y aparecían unos muñequitos o la dirección de un restaurante”, aseguró en el programa de Fernando del Rincón, sin mostrar pruebas de ello.