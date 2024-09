Trump arremete contra Taylor Swift: "'Pagará un precio’ por apoyar a Kamala Harris"

Taylor Swift, la reconocida cantante de pop y activista, ha causado revuelo al expresar públicamente su apoyo a Kamala Harris como candidata presidencial de los Estados Unidos. En un post de Instagram, Swift anunció que votará por Harris y el gobernador Tim Walz en las elecciones de 2024, argumentando que la vicepresidenta representa las causas y derechos que ella defiende. “Creo que es una líder talentosa y con mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos”, declaró la intérprete de “Lover” en su publicación.

La reacción de Swift se dio poco después del tenso debate entre Harris y Donald Trump, y sus palabras no pasaron desapercibidas. El expresidente republicano no tardó en responder y, durante una entrevista con Fox & Friends, señaló que no le sorprende el respaldo de Swift a la demócrata, calificando a la cantante de "muy liberal".

TRUMP LANZA ADVERTENCIA A SWIFT: "PAGARÁ UN PRECIO"

En su habitual estilo combativo, Trump advirtió que Taylor Swift “pagará un precio en el mercado” por su apoyo a Kamala Harris, sugiriendo que su postura política podría afectar sus ventas. “No he sido fan de Taylor Swift... Ella es muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y probablemente pagará un precio por eso con sus ventas en el mercado”, expresó el expresidente. Trump también aprovechó para bromear, diciendo que prefiere a Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo Patrick Mahomes, debido a que ella le ha expresado su apoyo.

El comentario de Trump refleja la tensión política actual en Estados Unidos, donde las figuras públicas, incluidos artistas como Swift, han asumido un rol activo en las discusiones electorales, generando reacciones tanto de sus seguidores como de sus detractores.

DEBATE ENTRE TRUMP Y HARRIS: LA POLÉMICA CONTINÚA

El reciente debate entre Donald Trump y Kamala Harris ha dejado un clima de controversia. Trump, quien ha expresado su descontento con el manejo de los moderadores de ABC News, acusó a la cadena de tenderle “una emboscada” durante el encuentro. Según el exmandatario, los presentadores David Muir y Linsey Davis actuaron con parcialidad, favoreciendo a Harris y corrigiéndolo constantemente, mientras la demócrata no recibió el mismo trato.

Los comentarios de Trump se suman a una ola de críticas por parte de los republicanos, quienes consideran que el debate estuvo sesgado. Por su parte, los demócratas celebran lo que consideran una victoria para Harris, consolidando su imagen como una fuerte contendiente en la carrera presidencial.