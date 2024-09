Nicolás Maduro le pide al espíritu de Maradona que asuste a Javier Milei: “Jálale las patas”

El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra el presidente argentino Javier Milei; sin embargo, esta vez le pidió al espíritu de Diego Maradona que lo asuste y no lo deje dormir.

“Diego, ¿te pido algo? Jálale las patas (asústalo) a Milei cuando está dormido, preséntate en el cuarto y le ‘jalas’ las patas, ¡Diego!”, bromeó Maduro en el marco de un congreso “antifacista”, que se desarrolló en Caracas.

Como bien se sabe, el mandatario argentino no reconoce la controversial reelección del chavista, a quien lo cataloga de “socialista empobrecedor” y “dictador”.

CERCANÍA DE MARADONA AL CHAVISMO

El mandatario venezolano recordó que el astro del fútbol argentino fue un personaje cercano al chavismo.

“Aquí está el Diego con nosotros, el Diego de la gente, cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a Milei”, indicó.

Maduro también hizo referencia a la ocasión en la que el deportista le regaló un reloj valorizado en más de 30 mil dólares, durante su cierre de campaña en 2018.

“Me lo puse hoy porque me da suerte, miren, este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en el año 2018, era su reloj, y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo”, agregó.

“¿Les parece buena idea que les jale las patas? (…) Que no lo deje dormir, chico, tanto daño que le hace al pueblo”, fueron parte de sus declaraciones sobre Milei, al que volvió a tildar de “nazi”.

(Con información de AFP y EFE)