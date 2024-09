23 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre: estos fueron los 5 peruanos que fallecieron

Cerca de 3 mil personas fallecieron durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se reportaron en la ciudad de Nueva York, Washington y en las afueras de Shanksville, Pensilvania, Estados Unidos. Entre las personas que perdieron la vida, se encuentran cinco peruanos.

Como bien se recuerda, la mañana de dicha fatídica fecha, 19 integrantes de la organización terrorista Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses y dos de estas aeronaves fueron estrelladas intencionalmente contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.

Entre los fallecidos por dicho atentado se encuentran cinco connacionales, que son considerados héroes por la comunidad peruana de Estados Unidos.

PERUANOS FALLECIDOS

Robert Martínez Escanel

Iván Luis Carpio Bautista

Julio Fernández Ramírez

Luis Clodoaldo Revilla Meier

Kenneth Lira-Arévalo

TESTIMONIO DE FAMILIARES

De acuerdo al diario El Comercio, Kenneth Lira-Arévalo obtuvo el título de ingeniero y comenzó a trabajar en las Torres Gemelas, cargo que era motivo de orgullo para toda su familia, destacando que jamás pensaron que un ataque terrorista terminaría con la vida de este profesional peruano.

“No puedo aceptar la muerte de mi hijo. Yo en mi mente y en mi corazón veo y siento a Kenneth. Lloro desconsoladamente al no poder tocarlo, abrazarlo y escuchar su voz. Cada vez que veo las imágenes de las Torres Gemelas en llamas se me parte el corazón. Estoy muy mal y siento que eso no cambiará nunca”, dijo la madre del ingeniero al citado diario en 2011.

Por otro lado, la tía de Carpio Bautista relató en su momento que en mitad del caos que se veía en la televisión por dicho atentado, recibió la llamada de su sobrino, quien cumplía 24 años en esa trágica fecha.

El joven le avisó que había un incendio en la Torre Norte del World Trade Center y que estaba próximo a evacuar el edificio; pero lastimosamente no logró escapar.

“Cuando colgué, me quedé temblando y empecé a rezar para que Iván pudiera escapar con vida de esa torre”, dijo en su momento, destacando que hizo todo lo posible por comunicarse con sus familiares para darles aviso de lo que estaba sucediendo, pero que la saturación en el sistema telefónico hizo de esto un imposible.

“Yo intentaba hablar con mis familiares, pero sin despegar la mirada del televisor, hasta que de pronto vi cómo se derrumbó la Torre Norte. En ese momento se me partió el corazón. Se fue mi vida", agregó. Al citado medio les comentó que nunca lograron recuperar el cadáver.