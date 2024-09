Elon Musk lanza polémico comentario a Taylor Swift tras su apoyo a Kamala Harris

Elon Musk vuelve a ser el centro de la polémica con un comentario que mezcla política y asuntos personales, esta vez dirigiéndose a la superestrella Taylor Swift. Poco después del debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, Swift expresó su respaldo a la candidata demócrata, lo que desató la reacción de Musk: “Te daré un hijo y cuidaré tus gatos con mi vida”.

EL COMENTARIO DE MUSK Y LA POLÉMICA DE LOS GATOS

El comentario de Musk se refiere a la autodefinición de Swift como una “Childless cat lady” (mujer sin hijos con gatos), popularizada entre quienes apoyan a Harris después de que el candidato republicano J.D. Vance criticara a las mujeres que deciden no tener hijos y en cambio cuidan mascotas. El tuit del magnate se produce en un contexto de discusión sobre la política y la vida personal de figuras públicas como Swift y después de que Musk abordara temas como la baja tasa de natalidad mundial.

Foto: Instagram Taylor Swift.

Las reacciones al comentario no se hicieron esperar. Los fans de Taylor Swift rápidamente acudieron a las redes para defender a la cantante y criticar a Musk por lo que consideran una banalización de su postura política. Musk, conocido por su estilo irreverente en redes y su apoyo a Donald Trump, se ha vuelto una figura polarizadora, tanto por sus éxitos tecnológicos como por sus controvertidos comentarios en la plataforma que él mismo adquirió y renombró como X.

TAYLOR SWIFT Y SU POSTURA FRENTE A LOS COMENTARIOS DE MUSK

Taylor Swift, quien ha usado su influencia para promover causas progresistas como la igualdad de género y los derechos LGBTQ+, ha sido una de las voces más destacadas en el apoyo a Kamala Harris y otros políticos demócratas en los últimos años. Sus seguidores la respaldan fervientemente, especialmente en un clima político tan polarizado como el actual en Estados Unidos.

Por otro lado, Musk no es ajeno a las controversias políticas y a menudo sus comentarios parecen ir en direcciones contradictorias, lo que refleja su enfoque ecléctico y su tendencia a usar su influencia para provocar debates y polémicas. Aunque Swift no ha respondido al comentario de Musk, sus seguidores no han tardado en expresar su descontento por lo que perciben como un intento del multimillonario de trivializar una discusión seria.