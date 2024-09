¡No digas que visitarás Disney! Conoce el error más común al solicitar visa de turismo para EEUU

Obtener la visa de turismo para Estados Unidos es un proceso que requiere preparación y sinceridad. Este tipo de visa, conocida como B1/B2, es la más solicitada por quienes desean conocer el país norteamericano, pero también es una de las más frecuentemente rechazadas. Uno de los errores más comunes durante la entrevista en el consulado es responder que el motivo del viaje es visitar Disney, una respuesta que suele encender las alarmas de los funcionarios consulares y llevar al rechazo de la solicitud.

¿POR QUÉ ES UN ERROR DECIR QUE VAS A CONOCER DISNEY?

Decir que el propósito de tu viaje es visitar Disney World es un error grave al solicitar la visa de turismo, y esto se debe a varias razones, señaló en una reseña La Kalle 96.9. Los funcionarios consulares están entrenados para detectar inconsistencias en las declaraciones de los solicitantes, y uno de los primeros aspectos que revisan es la solvencia económica. Viajar a Disney es una experiencia costosa que implica un presupuesto considerable, y si el solicitante no demuestra tener los recursos suficientes para costear esta visita, su declaración será vista con sospecha, explicó el citado medio.

Además, los oficiales consulares evalúan el historial de viajes previos del solicitante. Si una persona asegura que va a visitar uno de los destinos más caros de Estados Unidos pero no tiene antecedentes de viaje internacional o no puede demostrar ingresos que sustenten dicho gasto, esto levanta la sospecha de que el motivo real del viaje no es meramente turístico, sino posiblemente migratorio. Esta incongruencia suele ser suficiente para que la visa sea denegada de inmediato.

CLAVES PARA EVITAR EL RECHAZO DE LA VISA DE TURISMO

El error de mencionar Disney como destino turístico puede parecer menor, pero refleja una falta de preparación y sinceridad que puede resultar costosa. Para evitar estos errores, es esencial ser honesto sobre los motivos del viaje y demostrar fuertes lazos con el país de origen, como un empleo estable, propiedades o familia, que prueben que el viaje es temporal y que no hay intención de quedarse en Estados Unidos de manera ilegal.

Otro aspecto crucial es mantener un historial de viajes limpio y coherente. Esto implica no solo viajar con frecuencia si es posible, sino también tener los medios económicos claramente establecidos para cualquier destino que se mencione. Prepararse adecuadamente para la entrevista, tener claro el itinerario y poder justificar cada aspecto del viaje son pasos fundamentales para aumentar las probabilidades de aprobación.

CÓMO SUPERAR LA ENTREVISTA CONSULAR CON ÉXITO

La entrevista consular es el momento decisivo en la solicitud de la visa de turismo para Estados Unidos. Es importante recordar que cualquier incongruencia puede ser motivo de rechazo. Los solicitantes deben enfocarse en demostrar que su visita es genuinamente turística y que cuentan con los recursos y razones suficientes para regresar a su país. No solo se trata de cumplir con los requisitos económicos, sino también de presentar un perfil sólido y sincero.

La clave es evitar respuestas cliché como mencionar a Disney y, en cambio, presentar un plan de viaje realista y acorde a las posibilidades del solicitante. Practicar la entrevista, ser transparente y mostrar una actitud coherente con los documentos presentados son pasos esenciales para obtener la visa de turismo y disfrutar de un viaje sin inconvenientes.