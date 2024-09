Selena Gómez revela que no puede tener hijos por esta razón

La exitosa actriz y cantante Selena Gómez abrió su corazón en una entrevista y dio a conocer que no podrá ser madre a raíz de los problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de su vida.

La también empresaria de 32 años conversó con la revista internacional Vanity Fair y brindó mayores detalles sobre dicha situación.

“Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Es algo por lo que durante un tiempo he tenido que pasar mi propio duelo”, dijo la nominada al Emmy como mejor actriz por ‘Solo asesinatos en el edificio’.

Como bien se recuerda, la exestrella de Disney fue diagnosticada con lupus en 2015 y tuvo que recibir un trasplante de riñón en 2017, situación que puso en alerta a sus fanáticos sobre su salud.

“No es necesariamente la forma en que lo había imaginado. Pensé que sucedería de la manera en que sucede para todos”, agregó, la entrevistadora sostiene que Gómez habla del tema “calma y sin sentimentalismos”.

"Veo como una bendición que haya gente maravillosa que se preste a hacer surrogación o adopción, y ambas son enormes posibilidades para mí. Me hace estar realmente agradecida por las salidas que hay para la gente que se muere por ser madre. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero, al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo”, sostuvo.

ROMANCE CON BENNY BLANCO

El productor de 36 años Benny Blanco se robó el corazón de la actriz a mediados del 2023. La cantante señala que nunca ha sido amada de esa manera y que lo considera su mejor amigo.

“Nunca he sido amada de esta manera... Ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Es mi mejor amigo”, dijo a la popular revista y al ser consultada sobre un posible matrimonio, afirmó que no cambiará su nombre.

“Soy Selena Gómez, eso es todo”, concluyó.

SU FORTUNA

Recientemente, el portal Bloomberg dio a conocer que la artista ha cosechado una fortuna de 1.300 millones de dólares.

El citado medio expone que la “mayor parte” de sus ingresos provienen de la empresa de maquillaje Rare Beauty.

(Con información del diario El País)