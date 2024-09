¡Macabro! Joven asesina a sus padres y hermano en Italia: “Me sentía oprimido”

Un caso macabro conmocionó a los pobladores de Paderno Dugnano en Italia, luego de que un adolescente de 17 años matará a su padre identificado como Fabio Chiarioni el día de su cumpleaños.

De igual manera, su hijo también acabo con la vida de su madre y su hermano de 12 años, a quien asesinó cuando se encontraba durmiendo, los gritos desesperados del pequeño, alertaron a sus apoderados, quienes ingresaron a la habitación de la víctima, sin imaginar que sería la última vez que estarían juntos todos.

¿QUÉ LLEVÓ A QUE MATARÁ A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA?

De acuerdo a lo revelado por el adolescente a los investigadores que llevan el caso, terminó matando a todos los miembros de su familia, ya que se sentía humillado por parte de sus parientes.

"No hay ninguna razón real por la que los maté. Me sentí como un cuerpo extraño en mi familia. Oprimido. Pensé que al matarlos a todos me liberaría de esta incomodidad", contó.