Aerolínea lanza pase por suscripción para volar de forma ilimitada durante un año a 53 países

La aerolínea europea, Wizz Air, ha introducido una innovadora opción de suscripción denominada "All You Can Fly", lo que permite a los viajeros volar ilimitadamente por un año entero. Este pase especial estará disponible para uso desde el 25 de septiembre, ofreciendo acceso ilimitado a la extensa red de la compañía, que incluye destinos en 53 países de Europa, el Mediterráneo y el Medio Oriente, aunque excluye los vuelos internos en Italia.

Inicialmente, el pase se ofreció a un precio promocional de 549 dólares, pero poco después, el costo aumentó a 660 dólares. Cabe destacar que el precio no incluye equipaje de mano ni facturado, limitando a los pasajeros a llevar únicamente un pequeño morral de dimensiones 40 x 30 centímetros.

Los usuarios del pase podrán realizar hasta tres vuelos diarios, pagando una tarifa fija de 11 dólares por cada reserva. Sin embargo, las reservas para estos vuelos solo pueden realizarse dentro de las 72 horas antes del viaje. Además, los boletos solo están disponibles para trayectos de ida, lo que podría complicar la logística de regreso para los viajeros.

Una cláusula importante del servicio es que los suscriptores no pueden cancelar más de tres vuelos, ya que esto resultaría en la anulación del pase. La demanda por el "All You Can Fly" ha sido considerable, con las 10 000 suscripciones disponibles comenzando a agotarse rápidamente.

Wizz Air ha indicado que los asientos para los suscriptores del pase están sujetos a disponibilidad, la cual depende de varios factores tanto externos como internos.