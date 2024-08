Mujer viral en TikTok: Novio la engaña, pero le paga sus cirugías estéticas

Una joven identificada como Lucy Gallardo causó un gran revuelo en redes sociales tras compartir un video en la famosa plataforma TikTok, donde confesó que su novio le fue infiel. Sin embargo, lejos de terminar la relación, Lucy optó por una solución poco común: exigió que su pareja pagara por sus cirugías estéticas antes de romper definitivamente la relación. "Me engañó, pero mínimo me dejó tuneada", escribió la joven en la descripción del video, el cual rápidamente se volvió viral.

El clip, en el que Lucy luce un conjunto verde pistache y comparte su experiencia con la infidelidad, acumuló más de 2.2 millones de reproducciones y generó un sinfín de reacciones. Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar, con usuarios que bromearon sobre la situación y compartieron sus propias historias. "Una cesárea cuenta como tuneada", "me engañó, pero me hizo casa", y "mi mamá, le pusieron los cuernos, pero administra el dinero de mi papá" fueron solo algunos de los comentarios que hicieron eco de la historia de Lucy.

UNA TENDENCIA EN REDES SOCIALES

La decisión de Lucy de exigir una "recompensa" por la infidelidad de su novio ha desatado un debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios aplauden su ingenio, otros cuestionan las implicaciones de su actuar.

Lo cierto es que esta insólita forma de lidiar con la traición ha puesto de manifiesto cómo las redes sociales pueden convertir una historia personal en un fenómeno viral. Lucy no solo ganó una "nueva figura", sino también una inesperada notoriedad en plataformas como Facebook y X (antes Twitter).