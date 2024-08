¿Qué ocurrió con las banderas de Estados Unidos en la Luna?

Hace más de 50 años, los astronautas del programa Apolo de la NASA llevaron un símbolo profundamente estadounidense a la Luna: la bandera de las barras y estrellas. En total, seis banderas fueron plantadas durante seis misiones exitosas entre 1969 y 1972, dejando una huella imborrable en la historia de la exploración espacial. Pero, ¿qué ha sido de estas banderas con el paso del tiempo?

SIGUEN EN PIE

Contrario a lo que muchos podrían pensar, la mayoría de estas banderas siguen en pie, desafiando el implacable entorno lunar. Gracias al Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, se han captado imágenes que muestran las sombras de las banderas de las misiones Apolo 12, 16 y 17. Sin embargo, la bandera del Apolo 11, la primera en ser plantada por Neil Armstrong y Buzz Aldrin el 20 de julio de 1969, parece haber caído. Aldrin relató que la vio derribarse por la onda expansiva causada por el despegue del módulo lunar. Las banderas de las misiones Apolo 14 y 15 permanecen en un limbo incierto, con imágenes no concluyentes sobre su estado actual.

BLANQUEAMIENTO Y DEGRADACIÓN

Más allá de si cinco de las seis banderas permanecen en pie, su estado actual está lejos de ser intacto. Los expertos creen que estas banderas, hechas de nailon común, han sufrido una transformación dramática. La intensa radiación solar, sin la protección de una atmósfera, probablemente las ha blanqueado por completo. "Lo más probable es que el nailon de la bandera se haya degradado como consecuencia de la exposición prolongada a la luz solar", explicó a Space.com Anne Platoff, bibliotecaria e historiadora de la Universidad de California en Santa Bárbara. Además del blanqueamiento, las banderas enfrentan otras amenazas, como el bombardeo constante de micrometeoritos y las extremas fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche lunares.

PRESERVACIÓN DE ARTEFACTOS EN EL ESPACIO

La supervivencia de estos símbolos plantea preguntas fascinantes sobre la preservación de artefactos en el espacio, especialmente con el renovado interés en la exploración lunar, incluyendo más de 100 misiones planeadas para 2030. "Nuestra historia es el recurso más valioso y vulnerable que tenemos en la Luna en este momento", advierte Michelle Hanlon, de la organización For All Moonkind, dedicada a proteger los alunizajes. Los Acuerdos Artemis, firmados por 43 países, reconocen la importancia de proteger el "patrimonio del espacio exterior". Sin embargo, aún no existen directrices específicas sobre cómo salvaguardar estos lugares históricos de posibles daños causados por futuras misiones o eventual turismo espacial.

Más allá de la preservación de estos artefactos históricos, las banderas no solo marcaron un hito en la exploración humana, sino que también provocaron un intenso debate sobre la soberanía lunar y el verdadero significado de colocar una bandera en el espacio exterior. La decisión de colocar la bandera estadounidense en la Luna generó preocupaciones sobre posibles reivindicaciones territoriales, algo prohibido por el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. A pesar de esto, la presión del Congreso de EE. UU. prevaleció, argumentando la necesidad de simbolizar el logro nacional. "En aquella época, la cuestión de si Estados Unidos debía izar una bandera en la Luna era muy controvertida", explicó Teasel Muir-Harmony, conservadora de la colección Apolo en el Museo Nacional del Aire y del Espacio, a Smithsonian Magazine.

Las banderas de las misiones Apolo, junto con otros artefactos dejados en la Luna, nos recuerdan no solo un logro estadounidense, sino un hito en la historia de la humanidad. Representan el ingenio, el valor y la cooperación internacional que hicieron posible dar ese "pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad".