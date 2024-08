Cristina Kirchner en juicio por intento de asesinato en su contra: “cuando era presidenta sufrí violencia simbólica”

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández llegó hoy al juzgado para dar su testimonio como testigo en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra, perpetrado el 1 de septiembre de 2022.

En el juicio contra los tres acusados del atentado, la exjefa de Estado afirmó que meses antes al ataque hubo un “in crescendo de la violencia” contra su persona.

“Había mucha violencia y curiosamente los que iban a la puerta de mi casa a insultarme, luego del atentado desaparecieron”, sostuvo Kirchner, es importante recalcar que en aquel entonces era vicepresidenta.

Durante sus declaraciones afirma que sostuvo que sufrió violencia simbólica y no tan simbólica durante el periodo que ocupó el cargo presidencial.

“Cuando era presidenta, entre los dos períodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica. Todos saben que no soy feminista, y nunca nadie dijo que me estaban agrediendo en mi condición de mujer”, agregó.

SOBRE LOS ACUSADOS

La exmandataria señaló que quienes idearon el ataque no están entre los acusados y volvió a reclamar que “se investigue” y que “faltan los financiadores”.

“Sería muy ingenuo considerar que las tres personas que están sentadas ahí (por Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo) fueron los que idearon esto...son los autores materiales”, agregó.