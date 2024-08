Fan del "Conejo Malo": Barack Obama comparte su playlist de verano donde figura tema de Bad Bunny

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, compartió a través de sus redes sociales, su lista de canciones más escuchadas de la temporada de verano, donde destaca un tema en específico.

"Ahora que el verano está llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. ¡Espero que encuentres algo nuevo para escuchar!", publicó en la red social X.

No obstante, una de las canciones en particular llamó la atención de los usuarios, y es que en la playlist del exmandatario norteamericano figura la canción "Perro Negro", del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Cabe precisar que este no es la única canción de Reggaetón escuchada por Obama, pues en su playlist también figura el tema "Bad Boy", de los artistas Chris Jedi, Gaby Music, Dei V, Anuel y Ozuna.

SOBRE "PERRO NEGRO"

La canción fue lanzada en octubre del 2023 en colaboración con el también reggaetonero, Feid, quien participó en dicho tema incluido en el último disco de Bad Bunny, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".