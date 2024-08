¡Atención! su microondas podría ser refugio para peligrosas bacterias

Un reciente estudio de la Universidad de Valencia y Darwin Bioprospecting Excellence ha descubierto que los microondas son hogar de una sorprendente diversidad de bacterias. La investigación, liderada por Alba Iglesias y Daniel Torrent, contradice la creencia popular de que la radiación de microondas esteriliza su interior.

RADIACIÓN Y BACTERIAS RESISTENTES

Los hornos microondas utilizan radiación no ionizante para calentar los alimentos, lo cual no altera las estructuras celulares directamente. Aunque la temperatura alcanzada puede eliminar algunas bacterias, no es tan efectiva como se podría suponer. Este fenómeno ha permitido la acumulación de comunidades microbianas en su interior, con variaciones significativas entre microondas domésticos y de laboratorio.

El estudio examinó 30 microondas, incluyendo aquellos de uso doméstico, oficinas y laboratorios. Los resultados fueron sorprendentes: se encontraron 747 géneros diferentes de bacterias, pertenecientes a 25 grandes grupos bacterianos. Los microondas domésticos presentaban una menor diversidad microbiana, con bacterias como Klebsiella, Enterococcus y Aeromonas, comunes en superficies de cocina. En contraste, los microondas de laboratorio albergaban una comunidad microbiana más diversa y resistente, similar a la hallada en entornos extremos.

RESISTENCIA Y ADAPTABILIDAD MICROBIANA

Según Daniel Torrent, los resultados revelan que los microondas domésticos tienen un microbioma más "antropizado", mientras que los de laboratorio contienen bacterias más resistentes a la radiación. Manuel Porcar, coautor del estudio publicado en Frontiers in Microbiology, sugiere que la presencia de estos microbios indica una selección natural, donde solo las bacterias más resistentes sobreviven.

Además, destaca la capacidad de adaptación de estas comunidades microbianas. Porcar explicó a Newsweek que las microondas en realidad seleccionan del conjunto de bacterias presentes en el aire y las superficies aquellas capaces de resistir la radiación. Aunque estos hallazgos pueden resultar inquietantes, no representan un riesgo mayor comparado con otras superficies de cocina. Sin embargo, los investigadores recomiendan limpiar regularmente los microondas con productos desinfectantes.

APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS

Este descubrimiento abre nuevas posibilidades en el campo de la biotecnología. La adaptabilidad de estas bacterias, capaces de sobrevivir en condiciones extremas, podría ser valiosa para diversas aplicaciones industriales. Los investigadores sugieren que estas bacterias podrían utilizarse en procesos que requieren organismos capaces de prosperar en entornos hostiles, ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes para múltiples industrias.