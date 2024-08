Mario Vargas Llosa: crece preocupación por su estado de salud tras última aparición pública

La reciente aparición pública de Mario Vargas Llosa ha llamado la atención respecto a su estado de salud. El Premio Nobel de Literatura, de 88 años, fue captado paseando por las calles de Madrid, y su notable deterioro físico ha causado gran preocupación entre sus seguidores y el público en general. A pesar de sus declaraciones sobre su relación actual con su expareja Isabel Preysler, lo que más resaltó fue su apariencia visiblemente más delgada y las dificultades para caminar que presentó.

El novelista peruano fue acompañado por dos asistentes que intentaron proteger su privacidad de las cámaras. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y se pudo registrar a Vargas Llosa mostrando un significativo cambio físico.

La periodista Pilar Vidal, en el programa Espejo Público, mencionó que el escritor podría estar padeciendo una enfermedad no especificada y sugirió que no está recibiendo los cuidados necesarios. “Esta persona está mal, yo no voy a decir qué le pasa a él porque esto lo tiene que decir el personaje. Lo único que puedo decir es que no está bien”, declaró Vidal, cuestionando también la decisión de permitir que Vargas Llosa salga a pasear en medio de las altas temperaturas madrileñas.

Foto: Europa Press.

CRÍTICAS Y PREOCUPACIONES

Vidal también criticó la aparente falta de cuidados adecuados para una figura tan reconocida y con los recursos financieros de Vargas Llosa. “Creo que una persona como Mario, con el dinero que ha ganado y lo que ha sido, podía estar mejor cuidado”, afirmó la comunicadora. Además, cuestionó las recientes imágenes del escritor en Grecia, que según ella, intentaban mostrar una falsa apariencia de bienestar.

Hace unos meses, surgieron rumores sobre la delicada salud de Vargas Llosa, los cuales fueron rápidamente desmentidos por su entorno cercano. Trabajadores de su editorial y su hijo Álvaro afirmaron que el escritor se encontraba bien. Álvaro Vargas Llosa incluso compartió en Twitter una imagen de su padre celebrando su 88 cumpleaños, donde se le veía en buen estado.

Sin embargo, las recientes imágenes de Mario Vargas Llosa en Madrid contrastan con esas declaraciones. El deterioro físico y la dificultad para caminar observados han generado preocupación y especulaciones sobre su verdadero estado de salud. La situación plantea interrogantes sobre la atención que está recibiendo y la transparencia de la información proporcionada por su familia y círculo cercano.