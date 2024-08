Defensor del Pueblo sobre si hay democracia en Venezuela: “ha habido elecciones”

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó el pronunciamiento del canciller Javier González-Olaechea, quien abordó enérgicamente, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la problemática que se encuentra atravesando Venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales.

“Es imprudente de parte de cualquiera pronunciarse antes que esté supervisado o fiscalizado (el resultado electoral). Ese dato que está en el sistema es un dato que tiene que ser verificado con las actas, que es en físico. (...) Yo veo poco serio cualquier pronunciamiento de cualquier autoridad, más si es autoridad, poco prudente”, dijo a la prensa.

“Hay que ser muy prudente. Yo le pido al canciller porque él está representando la política exterior definida por la presidenta de la República, mesura, prudencia, nuestro país no es una isla”, manifestó.

Para Gutiérrez en Venezuela “hay voluntad para transparentar” los resultados electorales, además señala que la verificación y auditación es un proceso que “siempre se ha hecho” en el país llanero.

“El sistema informático de la elección sobre el cual se basa todo este proceso arroja una cifra. En función a esta cifra, el ente electoral lo proclama presidente al señor (Nicolás) Maduro. Ese esquema necesita ser verificado, auditado, como siempre se ha hecho en Venezuela. Que se haga esa verificación, que se abran las actas. (...) El pronunciamiento nunca va a ser en condicional, tendrá que ser contundente”, añadió.

Al ser consultado sobre si hay democracia en Venezuela brindó una respuesta un poco difusa sobre su postura.

“Ha habido elecciones. Un proceso electoral solamente se da en gobiernos democráticos. Si no se dan los demás elementos, ya lo dejo a criterio de cada uno”, sostuvo.

CANCILLER PERUANO CONFRONTA A PAÍSES DE LA OEA

El canciller peruano se volvió tendencia en redes sociales, luego de confrontar a los 11 países que, en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se abstuvieron de votar sobre una resolución que exigía al régimen de Nicolás Maduro publicar las actas de los comicios electorales pasados que le dieron la victoria.

“Ha habido 17 votos a favor, no hemos alcanzado siquiera mayoría, 11 abstenciones y si nos falla el cálculo 5 ausentes. ¿Qué significa abstenerse? en el fondo no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoría la victoria del señor Maduro. Pero aún es peor por quienes no se han apersonado siquiera por la vía electrónica o internet, cinco miembros de este organismo internacional”, dijo.

El funcionario peruano reconoció a Edmundo González Urrutia como el “presidente electo legítimo” y destacó que en el Perú existen más de 1.5 millones de venezolanos y que el proceso electoral que se vivió en el país llanero “nació fraudulento”.

“Los jóvenes nos repudian porque no somos coherentes, decimos una cosa y venimos acá y nos abstuvimos (…) de esos muertos, los 17 que votamos no somos responsables, que cada uno en su conciencia asuma”, agregó.