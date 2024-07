Perú lideraría despidos en Latinoamérica durante la segunda mitad del año: ¿Cuáles son los motivos?

Según el reciente estudio 'Salarios y Contrataciones' de Bumeran, el 41% de los especialistas en Recursos Humanos en Perú prevé reducir la plantilla durante el resto de 2024. Por otro lado, el 44% de los encuestados anticipa mantener la plantilla sin cambios, mientras que solo el 15% planea aumentarla.

DESPIDOS Y CONTRATACIONES: PANORAMA REGIONAL

A nivel regional, Perú encabezaría la proyección de despidos, siendo el país con el mayor porcentaje de especialistas en Recursos Humanos que prevé reducir la plantilla en la segunda mitad del año. Le sigue Ecuador con una reducción proyectada del 37%, Argentina con el 30%, Chile con el 29% y Panamá con el 25%.

En cuanto a la incorporación de nuevos talentos, el 71% de los profesionales planearía aumentar entre un 20% y menos de un 10% de su plantilla actual. Respecto a la reducción de personal, el 27% anticipa una disminución de menos del 10%, el 24% proyecta una reducción del 20% y el 14% prevé una disminución del 10%.

SITUACIÓN SALARIAL Y ASCENSOS EN PERÚ

La situación salarial en Perú también presentaría un panorama poco alentador. Solo el 16% de los especialistas en Recursos Humanos tiene previsto aumentar los salarios en lo que resta del año, el porcentaje más bajo de la región.

En comparación, Chile prevé un aumento del 19%, Panamá del 24% y Ecuador del 45%, mientras que Argentina lidera con un 67%. En cuanto al tipo de incremento, el 50% considera tanto un aumento real como una actualización por inflación, el 33% menciona un aumento real y el 17% indica que será solo una actualización por inflación.

Además, el estudio revela que el 73% de los trabajadores en Perú no ha experimentado un aumento salarial en 2024, y el 84% no ha recibido ningún ascenso. A nivel regional, la tendencia es similar: en Panamá, el 79% de los talentos no han visto aumentos en sus salarios, en Chile el 75% y en Ecuador el 83%. En Argentina, solo el 35% de los trabajadores recibieron un aumento.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

El estudio 'Salarios y Contrataciones' de Bumeran, que incluyó a 4187 participantes de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, proporciona una visión integral del mercado laboral y las expectativas para el resto del 2024, destacando las tendencias en despidos, contrataciones y salarios en la región.