Crisis en Venezuela: estos son los políticos peruanos que respaldan fraude de Maduro

La situación de Venezuela es cada vez más delicada, debido a que muchos ciudadanos llaneros han salido a marchar contra lo que consideran un fraude en las recientes elecciones presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de dicho país declaró casi de inmediato a Nicolás Maduro como ganador de las votaciones, en medio de irregularidades del proceso.

En ese sentido, la comunidad internacional, incluido el Perú, se han mostrado en contra de los resultados electorales y han desconocido la reelección de Maduro para un nuevo mandato presidencial en Venezuela. Sin embargo, hay varios congresistas peruanos que, contra la postura del gobierno de Dina Boluarte, han defendido la reelección chavista.

¿QUIÉNES SON LO POLÍTICOS PERUANOS QUE RESPALDAN A MADURO?

Es el caso de los parlamentarios Guido Bellido, María Agüero, Guillermo Bermejo, Kelly Portalatino, Flavio Cruz y Jaime Quito, además de otros funcionarios como la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza; el prófugo Vladimir Cerrón; Anahí Durand, ex ministra de la Mujer del gobierno de Castillo; Lucía Alvites, candidata al congreso con Verónica Mendoza en el 2021 y ex funcionaria pública en el gobierno de Castillo; Richard Rojas, ex jefe de campaña de Castillo; y Grace Baquerizo, ex funcionaria pública del Minedu en el gobierno de Castillo.

VEEDORES AL SERVICIO

Nicolás Maduro invitó a algunos congresistas peruanos para que participen en las elecciones venezolanas como observadores del proceso. En ese sentido, los parlamentarios de Perú Libre como María Agüero y Kelly Portalatino, aseguraron desde sus redes sociales que el proceso electoral que otorgó un tercer mandato al chavista fue transparente.

Guillermo Bermejo, congresista por Voces del Pueblo, también viajó a Venezuela el 28 de julio como parte de la invitación del régimen chavista, desde donde avaló que las elecciones se realizaron con transparencia. Igual situación fue la de Richard Rojas, ex jefe de campaña de Castillo, quien ha sido señalado como mejor amigo de Cerrón.

PROTESTAS EN VENEZUELA

Las irregularidades del proceso electoral y el rápido anuncio de resultados a favor de Maduro han generado el descontento popular y provocado que muchos venezolanos salgan a las calles a pedir que se transparente las cifras y las actas de las recientes elecciones, las que han sido calificadas por muchos como fraude.