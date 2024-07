Manuel López Obrador sobre elecciones en Venezuela: "Que se revisen las actas, no metan las narices”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la situación que viene atravesando Venezuela. AMLO, pidió respetar la soberanía de ese país y no interferir en el proceso electoral que otorgó un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro.

Durante su rueda de prensa llevada a cabo hoy martes, López Obrador instó a los críticos y denunciantes de un presunto fraude electoral a abstenerse de “meter las narices” en los asuntos venezolanos y a respetar el conteo final.

"Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática", expresó.

El mandatario mexicano reafirmó que su gobierno reconocerá los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Enfatizó que, se debe esperar los resultados al 100%, mientras tanto evitar la descalificación de los comicios y no realizar intervenciones indebidas.

CRÍTICAS HACIA LA OEA

López Obrador también criticó el “injerencismo” de gobiernos extranjeros y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que denunció una “manipulación aberrante” en los recientes comicios. El presidente reprochó el papel la OEA y otros países en los asuntos internos de Venezuela, cuestionando la validez de sus afirmaciones sin presentar pruebas.