Costa Rica ofrece asilo político a María Corina Machado y Edmundo González tras amenazas de arresto

El Gobierno de Costa Rica, mediante su ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, ofreció este martes 30 de julio, asilo político al candidato presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia y la lideresa de la oposición, María Corina Machado.

Al respecto, el canciller costarricense informó que este ofrecimiento se da a raíz de las amenazas de arresto que existen contra los líderes opositores, por parte del régimen de Nicolás Maduro, luego de los polémicos resultados del proceso electoral que dieron como ganador al líder chavista.

"Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por mi medio, el gobierno de la República anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela", dijo.

AMENAZAS DE ARRESTO

Como se recuerda, el chavista y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió este martes cárcel, tanto para María Corina Machado como para Edmundo González Urrutia, a quienes responsabilizó por las protestas en dicho país, la cual ya ha dejado como saldo la muerte de 11 personas.

"Tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”, sostuvo.