Por esta razón la mayoría de los venezolanos que vive en Perú no podrá votar hoy

Hoy, 28 de julio, es un día fundamental para el destino de Venezuela, ya que se están llevando a cabo las elecciones presidenciales, comicios que podrían poner fin a los 11 años del régimen de Nicolás Maduro y a los 25 años del chavismo en el Gobierno.

Pese a que en Perú residen cerca de 1,5 millones de venezolanos, de los cuales unos 900.000 tienen edad para votar, menos de 700 ciudadanos de esta nacionalidad podrán ejercer su derecho al voto, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este impedimento para votar se debe a que las autoridades venezolanas impusieron una serie de condiciones a sus ciudadanos que viven en el extranjero para que se pueda votar en nuestro país.

REQUISITOS PARA VOTAR

Entre los requisitos se encuentra el contar con residencia permanente y el pasaporte vigente, este último documento tiene un precio de 320 dólares, convirtiéndose esto en un obstáculo para que los ciudadanos venezolanos puedan ejercer su derecho de decidir por el futuro de su país.

“No puedo votar porque no tengo la residencia permanente que exigían para poder votar acá en el Perú. Entonces no puedo ejercer mi derecho al voto, estoy apoyando animando a los venezolanos a que voten (¿cuáles han sido las mayores tratabas que el Gobierno ha puesto?), en mi caso, tengo 6 años acá en el Perú, tengo un carnet de extranjería, pero eso no me permite ejercer mi derecho al voto porque ellos pusieron un pasaporte vigente, pusieron un derecho consular, que es difícil también para unos como trabaja acá el día a día y también nos exigen una residencia permanente cosa que muy pocos tenemos. Solamente 621 tienen residencia permanente acá en el Perú, tanto peruanos con doble nacionalidad y venezolanos que se han podido nacionalizar acá”, dijo una ciudadana venezolana a Panamericana Televisión.