Joe Biden anuncia su "respaldo" a Kamala Harris tras retirarse de la carrera presidencial 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo su renuncia a la carrera presidencial a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter); no obstante, manifestó su respaldo a Kamala Harris, actual vicepresidenta, como su sucesora.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", se lee en su publicación en X.

Bill Clinton y Hillary Clinton también han mostrado su apoyo a la candidatura de Harris en sus redes sociales, alegando que Trump “ha prometido ser un dictador desde el primer día”.

"Nos sentimos honrados de unirnos al presidente en su apoyo a la vicepresidenta Harris y haremos todo lo que esté en nuestra mano para apoyarla. Hemos vivido muchos altibajos, pero nada nos ha hecho preocuparnos más por nuestro país que la amenaza que supone un segundo mandato de Trump. Ha prometido ser un dictador desde el primer día, y la reciente sentencia de su servil Tribunal Supremo solo le envalentonará para destrozar aún más la Constitución. Ahora es el momento de apoyar a Kamala Harris y luchar con todo lo que tenemos para elegirla. El futuro de Estados Unidos depende de ello",se lee en su publicación.

CUESTIONAMIENTOS HACIA BIDEN

Luego del controvertido debate en el que Biden (81) se enfrentó a su rival Donald Trump, empezaron a surgir cuestionamientos tanto de su partido como de grupos afines a los demócratas sobre si debería continuar en la carrera electoral.

“El Presidente Joe Biden es un estadounidense patriota que siempre ha puesto a nuestro país primero. Su legado de visión, valores y liderazgo lo convierten en uno de los Presidentes más consecuentes de la historia de Estados Unidos. Con amor y gratitud al Presidente Biden por creer siempre en la promesa de América y dar a la gente la oportunidad de alcanzar su plenitud. Dios bendijo a América con la grandeza y bondad de Joe Biden”, dijo Nancy Pelosi, la anterior speaker de la Cámara de Representantes y una de las voces más poderosas del Partido Demócrata.