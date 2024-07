Joe Biden reitera su candidatura y asegura que es el único capaz de derrotar a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado su intención de continuar en la carrera presidencial para las elecciones del 5 de noviembre, declarando que es el único candidato capaz de vencer al exmandatario Donald Trump.

"Yo soy el nominado demócrata", afirmó Biden, insistiendo en que su candidatura fue decidida por los votantes, no por los medios, analistas o donantes. "No me voy a ir a ningún lado", subrayó, a pesar de la crisis política que enfrenta tras su decepcionante desempeño en el primer debate presidencial.

A pesar de las demandas de más de 15 legisladores demócratas y numerosas figuras públicas para que se retire de la contienda, Biden ha permanecido firme, defendiendo su capacidad para vencer a Trump en las elecciones. "Les prometo que estoy bien", dijo, utilizando el humor para abordar las críticas sobre su edad y desempeño.

QUIERE CONTINUAR SU MISIÓN

Recordando su campaña de 2020, Biden destacó que se postuló para restaurar la ética en la política, una misión que sigue siendo central en su campaña. "Este es un momento importante. (...) La decencia importa", afirmó, resaltando los avances logrados durante su mandato y expresando optimismo sobre el futuro de Estados Unidos.