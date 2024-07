Se vengó tras despido: mujer borra la base de datos de su empresa y lo confiesa en redes

Gran debate en redes sociales generó la historia de una joven que reveló que realizó un acto de venganza antes de su último día de trabajo. El video compartido en X (antes Twitter) generó controversia, pues la joven dijo que borró los datos del sistema de su empresa luego de ser injustamente despedida.

La mujer se identificó como Florencia Gallo, y en dicho video afirmó que se encontraba indignada porque su jefe tomó la decisión de despedirla. después que ella le pidió un aumento tras dos años y medio de laborar en la misma empresa.

La joven que realizaba labores de digitalización y automatización, como represalia por el despido, decidió borrar toda la información que ella misma había creado para la empresa, que era una clínica odontológica.

"Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado dejándome sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer porque no tengo apoyo de mis padres, pero por lo menos yo no soy tan idio** para no darme cuenta de que no tengo que molestar a la persona que creó mi base de datos porque yo ahora la borré toda", dice en el video que compartió en redes.

¿FUE CORRECTO?

El video tuvo cientos de comentarios, algunos a favor del accionar de la ex trabajadora porque consideraron que el empleador no tuvo en cuenta su labor, otros, en cambio, criticaron su falta de profesionalismo y, además, que haya difundido el hecho en redes sociales.