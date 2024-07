Profesora obliga a sus alumnos a limpiar baños del colegio y padres se enfurecen

Gran indignación generó la decisión de una docente, a quien acusaron de explotar a los estudiantes y de arriesgarlos a contraer enfermedades, debido a que los puso a limpiar los baños del colegio.

Se trata de la escuela secundaria Benemérito de las Américas, en la colonia Cleotilde Torres en Puebla, México, donde las intensas lluvias han generado graves inundaciones en algunas zonas mexicanas, así como en el mencionado colegio. Debido a ello, una docente decidió que los estudiantes podrían apoyar limpiando los salones con escobas y trapeadores para retirar el exceso de agua que ingresó a las instalaciones.

Aunque se trataba de una emergencia, los padres de familia se mostraron molestos con la profesora por haber obligado a limpiar a sus hijos tal como si fueran conserjes, sin darles ninguna medida sanitaria adecuada para realizar dicha actividad y que evite que contraigan enfermedades.

Los padres de familia exigieron a las autoridades que investiguen a la docente y la sancionen por exponer sus hijos al peligro, en tanto, otros padres la acusaron de abuso de autoridad. "Mi hijo me dijo que la última vez que llovió, no los dejaron salir y muchos se mojaron. No nos avisaron para ir por ellos", denunció una madre de familia. Por otro lado, una progenitora señaló: "Se ha estado inundado por las recientes lluvias y la supervisora los pone a sacar el agua, con esto de que se mojan los zapatos y se pueden enfermar".

REACCIONES EN REDES

Mientras los padres de familia mostraron su indignación por ver a sus hijos limpiando baños, asegurando que los envían a estudiar no a realizar tareas de intendencia, las redes sociales aplaudieron a la docente, pues señalaron que esa es la forma en formar alumnos con disciplina.

“Que la pongan en un pedestal. Todo mi respeto, aplausos y admiración para esa supervisora”, “Está bien que los haya puesto a trabajar para que se alivianen, felicidades a la educadora”, “ Es lo mejor que le pueden enseñar a los chicos, buenos hábitos y disciplina”; fueron algunos de los comentarios reportados por cibernautas. Vea el video de esta noticia en este enlace.