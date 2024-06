Argentina: Javier Milei confía en que le otorguen el premio Nobel de Economía

El presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció un discurso en Praga tras ser galardonado por el Instituto Liberal de República Checa.

Durante su intervención, destacó los logros de su gestión y expresó la posibilidad de que, junto con su jefe de asesores, Demian Reidel, sea reconocido con el premio Nobel de Economía si su plan económico resulta exitoso.

"Estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica con mi jefe de asesores, el Doctor Demian Reidel", señaló Milei. "Si nuestro plan tiene éxito, probablemente nos otorguen el Nobel de Economía. Este tipo de avances son fundamentales y podrían resolver problemas históricos, eliminando el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible", mencionó.

SE COMPARÓ CON MESSI

Posteriormente, en su llegada a Madrid, Milei realizó una comparación con el famoso futbolista Lionel Messi, actualmente compitiendo en la Copa América en Estados Unidos.

"En Argentina, la emoción en las tribunas es increíble, pero si no entra Messi a patear la pelota, el juego no avanza. Lo mismo ocurre con la política: sin acción, no hay progreso. Aquellos que apoyan el socialismo, el estatismo y el colectivismo siguen adelante sin detenerse. La única manera de contrarrestarlos es enfrentándolos tanto culturalmente como en el ámbito político", afirmó el presidente argentino.