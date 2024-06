Bolivia: Excomandante Zúñiga afirma que Luis Arce le pidió "preparar algo" para "levantar su popularidad"

El destituido comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Juan José Zúñiga, fue detenido al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia, tras liderar una movilización irregular de militares que habrían intentado perpetrar un golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.

Al momento de su captura, Juan José Zúñiga brindó declaraciones a la prensa y aseguró que días atrás conversó con el mandatario boliviano, quien le había pedido que "prepare algo" para "levantar su popularidad".

"El día domingo me reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Yo le pregunto, ¿sacamos los blindados? y él me dice saca", señaló.

Con estas declaraciones, Juan José Zúñiga dejó entrever que el movimiento de militares que lideró este miércoles habría sido previamente coordinado con Luis Arce para levantar su imagen ante la población.

INVESTIGAN A MILITARES

Cabe precisar que, tras los hechos ocurridos en Bolivia, la Fiscalía General del Estado de dicho país anunció la apertura de investigaciones penales contra Juan José Zúñiga y todos los militares que participaron en el intento de golpe de Estado.