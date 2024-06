Sacerdote se enoja con feligreses por llevar perros a misa: "no pueden deshacerse de su Firulais"

Rápidamente, un video se viralizó en TikTok, debido a una insólita situación, pues un sacerdote llamó la atención de los feligreses que llevan mascotas a los templos, pues dijo que es “una falta de respeto a Dios” por los ruidos que hacen en el templo.

Para muchos, sus mascotas son parte de su familia, por lo que no es raro ver gatos y perros en diversos lugares, entre ellos, las iglesias. Es por ello que, la reacción del sacerdote causó gran impresión, pues en el video de un joven identificado como Humberto, se observa al clérigo cuando cuestiona la presencia de animales en misa.

“Ya es común ver en los templos católicos a la persona que no puede deshacerse de su Firulais y casi quiere que le pongan reclinatorio aquí al perro... No le tienen respeto a Dios, porque si le tuvieras respeto a Dios no harías esas tonterías", se le oye decir al religioso.

Además, indicó que la presencia de mascotas en los templos interrumpe las misas con sus ladridos y muchos no saben comportarse, ni sentarse tranquilamente sin molestar a los demás.

REACCIONES

El video de dos minutos y 42 segundos obtuvo alrededor de 300 mil reproducciones, más de 22 mil ‘me gusta’ y más de 4 mil 600 comentarios debatiendo el curioso hecho. Algunos se sumaron a las críticas del sacerdote, otros, en tanto, criticaron las palabras del religioso por “no respetar las costumbres de los demás”.