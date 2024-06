Joven mantiene relación con 7 ancianos para que la mantengan: “no encontrarán a alguien mejor”

Cada vez aparecen más historias que parecen sacadas de una novela, pero se trata de la vida misma. Una joven se ha convertido en tendencia debido a su inusual vida amorosa, pues se jacta de tener una relación abierta con siete ancianos pensionados que la mantienen.

La joven estaba cansada de tener novios que no podían costear sus gastos, por lo que decidió realizar un cambio de 180 grados y empezó a buscar relaciones con personas mayores, especialmente aquellos que reciban una pensión, para que le realicen sus caprichos.

La barranquillera empezó a conquistarlos y, a cambio, pedía gran parte de su dinero. Este modus operandi se replicó hasta que siete ancianos terminaron enamorados de ella.

La historia se hizo conocida, luego de una entrevista en el medio “Última hora Valle", que luego fue publicado en Facebook. La colombiana confesó que sus anteriores relaciones no podían pagar sus servicios básicos como renta, supermercado y limpieza, finalmente la falta de dinero es lo que la motivó a tener relaciones con personas de más edad.

"Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo, por eso decidí buscarme a mis viejitos pensionados", dijo en la entrevista.

ES UN NEGOCIO

“Me van a tener feliz todo el tiempo, y fácil, me voy al Parque Bolívar y me consigo mis viejitos pensionados", contó la joven colombiana, que además dejó en claro que no se trata de amor, sino de un negocio, pues todos sus novios le hacen una tarea diferente, como lavarle la ropa, limpiar su cuarto, preparar la comida, etc., además, quien más plata le de se “gana” la oportunidad de dormir con ella: “a esa edad no van a conseguir a nadie mejor que yo”, sentenció.