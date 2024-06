VIRAL: Mujer se enfurece contra joven por usar short en iglesia y la acusó de “libertinaje”

Un caso se viralizó rápidamente en Tik Tok, el cual fue registrado en video. Una mujer se enfureció contra una joven por asistir a una iglesia usando prendas cortas y aseguró que su vestimenta es una “total falta de respeto” al templo de Dios.

En el material audiovisual de un minuto y 37 segundos, se observa el momento en que varias personas se encuentran dentro de la parroquia San Juan Bautista, México, entre ellas la mujer que llamó la atención con sus gritos en el templo.

“¡MI IGLESIA!”

Al momento que vio a una joven ingresando con short y minifalda, la mujer aseguró que incita a los hombres a que le falten en respeto y que, además, le está faltando el respeto al Señor.

"Esta es mi iglesia, no pueden entrar con short, incitan a la sexualización. Así no hay que vestir, es católica, usted sabe que hay reglas. Eso es libertinaje. No estoy en contra tuya, estoy en contra de tu grave error", aseguró la mujer que estaba completamente enfurecida, mientras otros feligreses intentaban calmarla.

Al ver que estaba siendo grabada, la mujer aseguró que “graban lo que les conviene”. Dicho clip logró cientos de interacciones y alrededor de 4.4 millones de reproducciones, además el clip dejó n debate abierto, sobre lo que se debe usar o no en una iglesia.