Donald Trump: juez amenaza con llevarlo a prisión por insultar públicamente al jurado y testigos

El juez que supervisa el juicio contra Donald Trump amenazó con mandarlo a prisión por desacatar la "orden mordaza" impuesta por el tribunal. El exmandatario es acusado por décima vez de insultar al jurado, por impedirle que declare, y que anteriormente le costó multas de miles de dólares.

Según se conoció, la cárcel sería el último recurso que se le imponga al exmandatario estadounidense, ya que interrumpiría el juicio, además de provocar una serie de implicaciones políticas y la necesidad de contar con agentes del Servicio Secreto durante su custodia.

El magistrado Juan Merchán multó previamente a Trump con 9.000 dólares por publicaciones en redes sociales y que, a su juicio, habían violado la orden de silencio. "El juez me ha amordazado y no me permite hablar (…) Me ha quitado mi derecho constitucional a hablar", dijo el exmandatario.

ENCUENTROS SEXUALES

El juicio por sobornos contra Donald Trump entró en su duodécimo día. Esta vez, un alto asesor y exeditor de un periódico reveló los esfuerzos del expresidente durante su primera candidatura para reprimir historias de encuentros sexuales "inapropiados" con la actriz porno Stormy Daniels.

Los fiscales de Nueva York acusaron al expresidente de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares a Daniels, quien asegura haber tenido un encuentro sexual con él en 2006. Trump se ha declarado inocente y niega haber tenido cualquier tipo de relación con la actriz.