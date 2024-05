Trump asegura que no se queda dormido en juicio: “solo, cierro mis hermosos ojos azules”

El candidato presidencial y exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en la décima jornada del juicio por el supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, sin embargo, la jornada destacó por un hecho peculiar: el magnate se quedó dormido en varias oportunidades, mientras se escuchaba un testimonio.

Al ser consultado por este hecho particular, el candidato aseguró que se trata de noticias falsas difundidos por los medios de comunicación. "No me duermo durante la caza de brujas del fiscal corrupto, especialmente hoy", escribió en su red social Truth Social, durante un descanso del juicio.

Más adelante, añadió: "Simplemente cierro mis hermosos ojos azules, a veces, escucho intensamente y asimilo todo”, publicó. Esta no es la primera vez que Trump o su entorno desmienten que se haya dormido durante el proceso.

CASO

El exmandatario enfrenta 34 cargos por falsificación de registros comerciales y por violar las leyes de financiación de campañas, debido a que se le acusa por el supuesto pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre la relación sexual extramarital que habrían mantenido en el 2006.

De ser hallado culpable en cada uno de los casos, podría tener una pena máxima de más de 136 años, pues cada caso equivale a 4 años de prisión.