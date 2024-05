Ignacio Baladán tras proponerle matrimonio a Natalia Segura: “Te quiero cuidar toda la vida”

Un nuevo matrimonio en Chollywood, por medio de sus redes sociales Ignacio Baladán compartió un video donde se observa pidiéndole la mano a su pareja Natalia Segura.

En medio de la publicación del uruguayo se puede leer que quiere pasar toda su vida con la colombiana ya que ha encontrado lo más feliz en la vida tras algunas experiencias complicadas en el plano amoroso.

“Vine hasta acá directamente desde Perú. Yo te quiero toda mi vida, no me quiero separar de ti. Yo te voy a cuidar, te voy a amar ¡Te amo! Te traje esto (el anillo de compromiso) que sé que va a ser especial para ti y quería decirte con todo el amor del mundo que me lo aceptes, yo te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y quería pedirte por favor (…) (Ignacio rompió en llanto) ¿Quieres casarte conmigo?”, escribió el charrúa.

RESPUESTA ESPERADA

A pesar de que la propuesta de matrimonio muchas veces pone nervioso a las personas, Natalia Segura no dudo en responderle a Ignacio Baladán con un rotundo: “¡Te amo, mi amor! ¡Sí! ¡Sí!".