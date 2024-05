Britney Spears descarta pelea con su novio y aclara que solo se hizo un esguince

La cantante norteamericana está en el medio de la polémica, pues varios medios locales aseguraron que Britney Spears se habría peleado con su novio, Paul Richard Soliz, en el lujoso hotel Chateau Marmot de Los Ángeles, incidente que involucró la presencia de una ambulancia a las 12:45 de la noche.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló al medio Page Six que recibieron una solicitud para una ambulancia, pues una mujer adulta informó que estaba herida. La fuente explicó que la persona que llamó no tenía información de la naturaleza de la lesión, por lo que enviaron la ambulancia al lugar.

Varios medios como TMZ, Daily Mail o Page Six mostraron imágenes de Britney en pijama corta, tapada con una manta, mientras abraza una almohada, a su lado están Soliz y varios agentes de seguridad. Además, aparece una ambulancia y un enfermero sosteniendo una camilla plegable.

Foto: @TMZ

MENSAJES EN REDES

Tras lo ocurrido, la cantante le restó importancia al asunto y compartió un comunicado en Instagram, donde asegura que la información es falsa. Aunque explica la situación, el mensaje dejó más preocupados a sus seguidores.

“Me gustaría que en este momento se respetara a la gente para que entendiera que cada día me hago más fuerte. La verdad apesta, ¿alguien puede enseñarme a mentir? Diosas, estoy alcanzando mi poder superior y además, ¡espero que ustedes también lo estén haciendo! Necesito un cepillo de dientes nuevo ahora mismo. P.D: ¡¡¡Necesito un espresso!!! P. P.D: No estoy segura de por qué siento la necesidad de compartir esto... Supongo que solo soy una chica y estoy con mi período, así que soy una perra... ¡¡Mierda!!”, escribió la cantante.

Posteriormente, señaló que anoche se torció el tobillo por lo que los paramédicos se presentaron “ilegalmente” a su puerta, pero no ingresaron a su habitación. Luego, acusó a su madre, Lynne Spears, de orquestar todo este embrollo.

“¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en seis meses y llamó justo después de que sucediera, antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente, no me importa, lo diré!!!”, escribió en su cuenta de Instagram.