Israel tilda de ‘antisemita lleno de odio’ a presidente Gustavo Petro

La tensión por la guerra en Medio Oriente continúa en ascenso. Luego que el presidente de Colombia decidiera romper relaciones diplomáticas con Israel, el ministro de Exteriores de Israel calificó al presidente Gustavo Petro de “antisemita lleno de odio”.

"El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás, y hoy cumplió su promesa. La Historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes", dijo Israel Katz, ministro de Exteriores israelí el último miércoles por medio de su red social X.

En el mensaje en español difundido por su cuenta oficial, el ministro israelí señaló que siempre han tenido relaciones “cálidas” entre Colombia y su país, por lo que un “presidente antisemita y lleno de odio no podrá cambiar eso", aseguró.

TENSIONES

Este anuncio se dio luego que Gustavo Petro dijera en un discurso por el Día Internacional del Trabajador que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel por tener un gobierno y un presidente “genocida”.

"No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", dijo el presidente colombiano. El pasado 26 de marzo, Petro amenazaba con romper relaciones con Israel si es que no se llegaba a un acuerdo inmediato con Franja de Gaza, tal como exigió el Consejo de Seguridad de la ONU.