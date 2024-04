Harvey Weinstein: ¿por qué anularon la sentencia de 2020 del exproductor de Hollywood por violación?

Este jueves, un tribunal de Nueva York anuló una condena por violación impuesta en 2020 al exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein tras considerar que no recibió un juicio justo. Como bien se recuerda, la caída del exproductor se convirtió en un símbolo del movimiento #MeToo.

"Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso", indica el fallo, escrito por la jueza Jenny Rivera, según CNN.

El fallo de la corte se basa en el hecho de que el juez llamó indebidamente a declarar como testigo a varias mujeres aseguraron haber sido víctimas del productor, cuando las acusaciones que profirieron no formaban parte de los hechos juzgados.

HARVEY WEINSTEIN SEGUIRÁ EN PRISIÓN Y ESPERAN NUEVO JUICIO

Weinstein, de 72 años, cumple dos penas de prisión en un penal de Nueva York, una de 23 años y otra de 16, en ambos casos por delitos relacionados con delitos sexuales, por lo que la anulación de hoy no significa que le va a excarcelar en principio, sino su posible traslado a California para cumplir la segunda sentencia.

La Fiscalía de Manhattan ya ha expresado su rechazo ante la reciente decisión y en una declaración de su portavoz, Emily Tuttle, señalan que “Haremos lo que esté en nuestro poder para volver a juzgar el caso, y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con los supervivientes de las agresiones sexuales".

El dueño de Miramax, una de las compañías más poderosas de la industria cinematográfica, lleva cuatro años en prisión tras ser sentenciado en 2020 por practicar sexo oral a la fuerza a una asistente de producción Miriam Haley en 2006 y por violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.