Julián Zucchi realizó transmisión en vivo en presunto estado de ebriedad

Gran preocupación ha generado la reciente transmisión en vivo que realizó el actor Julián Zucchi desde sus redes sociales. Durante el mismo, el actor habló sobre la situación que vive con su ex pareja, Yiddá Eslava, y sobre sus hijos.

El artista señaló que quería mostrarse de corazón ante sus seguidores y aseguró que quiso hacer las cosas bien desde el inicio. “Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón”, dijo entre lágrimas.

Por otro lado, Zucchi también reveló que su madre se encuentra delicada de salud pues sufrió un infarto y eso lo tiene muy mal. “Que ella deje de ver todos los programas de Perú que hablan de mí y es injusto porque yo soy un gran papá”, agregó.

REACCIONES

En tanto, los seguidores de Julián le pedían que corte la transmisión y que descanse, preocupados por su estado de salud. “Corta, antes de que te arrepientas”; “Algún amigo de Julían lo llame!!”; “Te mando mil cariños”; “Descansa Julián que Dios te bendiga”; “Corta yaaaa”; eran algunos de los mensajes de sus seguidores que se conectaron durante la transmisión.