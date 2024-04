Tensión en Medio Oriente: Irán amenaza con responder “en segundos” un ataque de Israel

La tensión sigue creciendo en Oriente Medio, luego del ataque directo de Irán a Israel el último sábado 13 de abril, en represalia del bombardeo al consulado iraní en Damasco, el 1 de abril.

Las autoridades iraníes han advertido que responderán “en segundos” y con “armas no usadas hasta ahora” una posible represalia de Israel al ataque de Teherán con drones y misiles.

En una entrevista en la televisión estatal el viceministro de Exteriores y negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani, fue enfático al decir: “Los sionistas deben de saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos”, en referencia a una posible represalia israelí.

MÁS AMENAZAS

En tanto, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Abolfazl Amouei, señaló que el último ataque no se usó un poder significativo, por lo que están listos para usar nuevas armas. “Estamos listos para usar armas no usadas hasta ahora. Tenemos planes para todos los escenarios”, señaló, pero no ofreció más detalles.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Irán también lanzaron amenazas contra Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania y aseguraron que “cortarán sus piernas” si cruzan los límites en su apoyo a Israel.

“Si cualquiera, incluidos vosotros y el régimen (Israel), cruza los límites le cortaremos las piernas con más fuerza que la respuesta anterior a Israel”, dijo a última hora de anoche el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el brigada general, Abolfazl Shekarchi, a la agencia Tasnim.