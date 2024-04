¡Se terminó! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no estarían juntos

Al parecer la relación no daba para más y se habría acabado, así lo aseguró la conductora del programa de espectáculos LAM, Yanina Latorre, quien reveló que luego que el presentador no llevara a Milett con él a Madrid, ella se molestó, posteriormente se supo que la relación entre Figueroa y las hijas de Tinelli no era la mejor.

Latorre dijo en el programa de Mirtha Legrand, donde era invitada, que Tinelli rompió con la peruana y aseguró que lo sabe de una fuente confiable. “No lo huelo, lo sé, tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que sí vendo a la fuente, pero esto está finiquitado”, anunció para sorpresa de los presentes.

Desde el primero de abril, donde Milett envió un saludo a Tinelli por sus redes sociales, ninguno de los dos se ha referido al tema, por lo que los rumores de separación son cada vez más fuertes.

NO HAY FECHA DE REENCUENTRO

Por otro lado, ‘Papelito’ Cáceres ha señalado que no hay planes inmediatos para un reencuentro de la pareja. Mercedes Cordero compartió detalles de una conversación con el representante de Figueroa, donde le consultaba cuándo se dará el regreso de Milett a Argentina, a los que respondió: ‘no, no, un beso, gracias por preocuparte’.

Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial, los medios argentinos interpretan estas señales como un indicativo de un periodo de incertidumbre entre la pareja.