Abusos en Nickelodeon: Drake Bell narra lo que vivió durante sus años como estrella de TV

“Nunca he contado mi historia públicamente”, inició Drake Bell su dolorosa confesión en la docuserie de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”. Ahora con 37 años, el cantante y actor reveló por primera vez haber sido víctima de abuso sexual de una de las cabezas de Nickelodeon, Brian Peck.

Peck (quien no tiene relación con el ex compañero de Drake) fue arrestado en agosto del 2003 y en ese entonces se declaró inocente de realizar actos lascivos con un menor de edad, por lo que recibió una condena de 16 meses de prisión.

DETRÁS DE LAS CÁMARAS

Drake Bell aseguró que fue manipulado y agredido por Brian Peck cuando tenía 15 años. Cuando Peck fue encarcelado, el joven sufrió problemas en su carrera, abuso de alcohol y sustancias.

“Una noche me quedé en la casa del productor Brian. Me quedé en el sofá donde siempre me quedaba y luego desperté con él, abrí los ojos y él estaba abusándome, me congelé y estaba asustado, no supe como sentirme o cómo reaccionar. Siempre se disculpaba como que esto no volverá a pasar, no sé qué me pasó, crucé una línea, no va a volver a suceder. Encontró una manera de convencer a mi mamá...”, inició su relato el joven actor.

Por su parte, Nickelodeon respondió escuetamente, asegurando que se sienten “consternados y entristecidos” por el trauma de Bell. A lo que el cantante replicó considerando dicha respuesta “bastante vacía”. “Si hubiera voluntad, si de veras hubiera alguna pizca de verdad detrás de esas palabras de que lo sienten y están preocupados habrían hecho algo más que unas palabras en una página web que claramente les ha mandado responder alguna autoridad legal de su equipo", respondió el afectado.