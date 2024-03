Consternación en el Reino Unido: la princesa de Gales anuncia que tiene cáncer

Tras continuas especulaciones, sorpresivamente Kate Middleton, la esposa del príncipe William apareció en redes sociales para hablar de su estado de salud. En un video compartido por las cuentas oficiales del Palacio de Kensington, la princesa de Gales, agradeció por los "maravillosos mensajes de apoyo" que ha recibido desde su cirugía abdominal en enero.

"Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", agregó. Contó que cuando pasó por cirugía "se pensaba que mi condición no era cancerosa". "La cirugía fue exitosa. Sin embargo, pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer", dijo.

"Mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia, y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto de manera privada por el bien de nuestra joven familia".

Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día más al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que tantos de ustedes han mostrado.