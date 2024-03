Hoy se regalan flores amarillas: ¿cómo surgió esta tradición y qué frases se suelen usar este día?

Este 21 de marzo se ha vuelto tradición regalar flores amarillas a personas que son especiales en nuestras vidas, sin embargo, no se trata de un evento que se realice en todo el mundo, por lo que hay muchos que no entienden el significado de este día y por qué se ha vuelto en tendencia en redes.

ORÍGENES

En México y varias partes del hemisferio norte del planeta se ha popularizado ofrecer arreglos florales este 21 de marzo, esto debido a que en dicha parte inicia primavera, época en que la naturaleza se llena de colores vibrantes por la presencia más continua del sol y el nacimiento de bellas flores, pro lo que se ha convertido como un ícono regalar flores.

El amarillo de las flores representa esta bienvenida a la renovación y renacimiento que trae la primavera, después de los días extremos y fríos del invierno, la primavera es un cambio positivo y sanador para los habitantes del hemisferio norte.

En partes como México, la venta de flores amarillas se incrementa, tal como girasoles, tulipanes, margaritas, caléndulas, entre otras, son parte importante en estas fechas de negocios como floristerías.

FRASES Y MENSAJES

Algunas personas han visto en esta tradición un lindo momento para regalar hermosos arreglos florales a personas de nuestro entorno, la que se suele acompañar de algún mensaje o frase. Si no eres bueno inspirándote, aquí van algunas frases que podrían sacarte de un apuro o de una ausencia de inspiración.

- Como las flores amarillas que bailan con la brisa, nuestro amor es una danza eterna llena de alegría y pasión.

- En cada flor amarilla, encuentro la magia de nuestro amor, creciendo y floreciendo con cada nuevo día.

- Con estas flores amarillas, envío un rayo de luz y calidez a tu día.

- Que estas flores amarillas iluminen tu día con su belleza radiante.

- Estas flores amarillas son un pequeño recordatorio de mi aprecio y cariño hacia ti.

- Es en el borde de un pétalo que el amor espera.

- El amor es la respuesta, y con seguridad, lo sabes. El amor es una flor, tienes que dejarlo crecer.

- El amor es como una flor hermosa que no puedo tocar, pero cuya fragancia hace que, igualmente, el jardín sea un lugar de deleite.

- Los hombres no logran decir “me he equivocado”, ellos envían flores.

- Flores amarillas para quien hace florecer mi amor.

- Un hombre nunca es tan grande como cuando se agacha para cuidar una flor o una planta.

- Las flores son los ojos con que mirar la naturaleza.

- Los latidos tumultuosos de mi corazón. Si sólo por un instante tuvieran la fuerza de detenerse y admirar extasiados la serenidad de una flor.

- Hay dos flores en la flor. Una se volvió hacia nosotros, la otra hacia el infinito.

- Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo.

- Siempre hay flores para aquellos que desean verlas.

- El amor espera en el borde de un pétalo.

- Una de las cosas más atractivas de las flores es su hermosa reserva.

- Una rosa jamás podrá ser un girasol, y un girasol nunca podrá ser una rosa. Cada flor es bella a su manera.

- He mirado a las rosas y me he acordado de ti.

- Dame aromas a la salida del Sol, un jardín de hermosas flores donde pueda caminar sin ser molestado.

- No tengo ninguna preferencia entre las flores, siempre y cuando sean salvajes, libres y espontáneas.