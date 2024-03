Estos son los 5 países donde puedes disfrutar de tu vida personal y laboral al mismo tiempo

¿Alguna vez sentiste que tu trabajo absorbe tu vida y no puedes dedicarle más tiempo a otras actividades que te gusten? Podría ser más común de lo que crees. Y es que la gran mayoría de los países en el mundo no han logrado encontrar el equilibrio para que los trabajadores puedan disfrutar de tiempo de ocio y no pensar todo el día en el laborar. En esa línea, la BBC analizó datos de la OCDE y el Índice Global de Equilibrio entre la Vida y el Trabajo de 2023 de Remote, concluyendo cuáles son las cinco naciones que mejor equilibran el trabajo y la vida personal:

Nueva Zelanda: Ofrece 26 semanas remuneradas de maternidad, 32 días de vacaciones anuales y un pago mínimo por enfermedad del 80%. Aunque carece de seguro laboral por cesantía, tiene un salario mínimo relativamente alto.

España: Con 26 días de vacaciones anuales, los trabajadores españoles dedican una parte significativa de su día al ocio y cuidado personal. Solo el 2,5% trabaja "en exceso". Aunque trabajan en promedio 37,8 horas a la semana, los viernes realizan jornadas intensivas hasta las 15:00.

Dinamarca: Solo el 1% de los empleados trabaja más de 50 horas a la semana. Dedican en promedio 15,7 horas al día a su tiempo personal y ocio, con trabajos flexibles y menos exigentes físicamente. Disponen de 36 días de vacaciones anuales y reciben el 100% de su remuneración en días por enfermedad.

Francia: Ofrece 36 días de vacaciones anuales legales y los empleados disponen de 16,2 horas diarias para su tiempo personal. Aunque el 8% trabaja más de 50 horas a la semana, los franceses valoran su tiempo y suelen relajarse, disfrutando de su propia compañía.

Italia: Los trabajadores full time dedican un 69% de su día (16,5 horas) a su tiempo personal y de ocio. Es el país donde los trabajadores tienen más tiempo libre. Aunque los salarios son más bajos que en otros países de la OCDE y las cifras de desempleo son altas, se valora el equilibrio entre vida personal y laboral.

Estos países han logrado encontrar un punto medio que permite a sus empleadores poder distribuir mejor su tiempo, lo que contrasta con la realidad de muchos otros países donde el trabajo ocupa gran parte de la vida de las personas.