Kate Middleton: BBC estaría preparando un “importante anuncio” sobre la princesa de Gales

Polémico. La situación de la princesa de Gales, Kate Middleton, es un gran misterio, luego que se anunció que se sometería a una cirugía abdominal no especificada, por lo que estaría fuera del ojo público durante semanas.

La prolongada “desaparición” de la princesa ha generado que se generen descabelladas teorías sobre su salud y situación dentro de la familia real. La situación se salió de control cuando, desde sus redes sociales, Catalina admitió un error por alterar una fotografía oficial de su familia.

Esta manipulación de la fotografía publicada por el día de las madres, incrementó aún más las especulaciones sobre qué sucede con Kate Middleton. Ahora se rumora que la BBC, cadena pública británica, estaría preparando publicar un importante anuncio por parte de la Casa Real.

EN LA MIRA

De acuerdo a medios británicos, la noticia sobre la realeza saldría entre este lunes 18 y el miércoles 20 de marzo, el cual estaría relacionado con alguno de los miembros de la familia, por lo que muchos consideran que se trataría de Kate, pues es quien hasta el momento acapara la atención del público.

Cabe señalar que la BBC es el medio de referencia en todos los asuntos relacionados a la Familia Real, incluso importantes noticias como el deceso de Isabel II.

¿FAKE NEWS?

En tanto, Helen Wade, periodista de la BBC, aseguró en una entrevista que esta información no es más que una noticia falsa que se ha extendido alarmantemente por redes sociales. "Pues mucho me temo que esto del comunicado es un bulo (noticia falsa) que ha sacado un tuitero en España", explicó al programa ‘Vamos a ver’. “No es cierto. Este comunicado no va a llegar en tres días, o dos días, o inminente, porque no es cierto”, añadió.

En tanto, sobre la reaparición de Kate Middleton en una tienda agrícola, explicó que esa es información cierta y que la gente se sorprendió de verla junto al príncipe William de manera inesperada. Finalmente, añadió que la salud de la princesa está mucho mejor y que se “recupera bien”.