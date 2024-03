Ante aumento de ITS: evalúan entregar gratuitamente preservativos a jóvenes de escasos recursos

En España, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que estudian la posibilidad que el preservativo “esté cubierto por parte del sistema público, siendo gratuito para aquellos jóvenes con menor poder adquisitivo” y que tengan mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).

La funcionaria dijo que, tal y como lo reconoce el Plan Estratégico para la Prevención y Control de las ITS, el ministerio tiene “el compromiso de mejorar la accesibilidad al preservativo. No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método barrera como el preservativo”.

PREOCUPANTE INCREMENTO

La medida se plantea “ante el preocupante incremento en las cifras de infecciones de transmisión sexual. Tras la falsa sensación que nos aportó el considerable descenso en las tasas de incidencia durante el año 2020 con la pandemia, en el 2022 se ha confirmado la tendencia ascendente”, ha dicho García.

Resaltó que este incremento afecta sobre todo a adultos jóvenes entre 20 y 44 años, siendo más llamativo en los hombres entre 20 y 34 años en el caso de la sífilis y la gonorrea, y en las mujeres con la clamidia, declaró la titular de Sanidad Con información de El País.com.