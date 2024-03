Muere Paul Alexander, quien vivió 70 años en un pulmón de acero

Paul Alexander, quien desafió las expectativas de vida al pasar la mayor parte de los últimos 70 años en un pulmón de acero, falleció a la edad de 78 años, según anunció su hermano Philip Alexander, el pasado lunes.

La noticia de su fallecimiento se difundió a través de una página de GoFundMe, originalmente establecida para ayudar a cubrir los costos de su vivienda y atención médica.

La causa exacta de su fallecimiento no está clara. Aunque fue hospitalizado hace tres semanas debido a una infección por COVID-19, pero su hermano informó que esta semana había dado negativo por el virus.

Paul contrajo poliomielitis a los 6 años durante la epidemia de polio en 1952 en Estados Unidos, lo que lo dejó paralizado del cuello para abajo y dependiente de un pulmón de hierro para respirar.

SUS LOGROS

A pesar de su condición, Paul se graduó en la universidad, obtuvo un título en derecho y ejerció como abogado durante 30 años. También publicó su autobiografía titulada "Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung", y estaba trabajando en un segundo libro de su autoría.

Su notable resistencia fue reconocida en marzo de 2023 por el Libro de los Récords Guinness, que lo declaró el paciente con pulmón de acero que había sobrevivido durante más tiempo en el mundo.